Китайская компания увеличивает производство катанки

Китайская компания Guangdong Guoxin Industrial сообщила о вводе в строй двух проволочно-мелкосортных станов на своем заводе Jieyang в провинции Гуандун. Данное предприятие расположено на территории специальной Китайско-германской зоны развития.

Оборудование для станов, включая электрическую часть и систему автоматики поставила германская компания SMS group. Мощность каждого агрегата составляет по 700 тыс. т в год, так что Guangdong Guoxin расширит выпуск продукции на 1,4 млн. т в год.

Станы рассчитаны на выпуск катанки диаметром 5,5-25 мм и арматуры в бунтах размером от 6 до 14 мм. Китайская компания планирует выпускать на них, преимущественно, катанку из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. Предусматривается, в частности, получение продукции для последующего производства сварочной проволоки, пружин, крепежа и шинного корда.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"