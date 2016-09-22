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Анонсы

Крупнейшая российская выставка по промышленной автоматизации пройдет в Санкт-Петербурге 18-20 сентября 2018 года

Крупнейшая российская выставка по промышленной автоматизации пройдет в Санкт-Петербурге 18-20 сентября 2018 года

14 июня 2018, 15:05
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ

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Современные тенденции цифровизации экономики заставляют  производственников для решения задач оптимизации производства, повышения производительности и качества, обеспечения безопасности искать новые возможности.

Во главе повестки дня сегодня:  цифровое производство, промышленный интернет, облачные технологии, робототехника, кибербезопасность… Но и традиционные системы и средства промышленной автоматизации не утратили актуальности. По-прежнему востребованы АСУ ТП, встраиваемые системы, средства измерения и контроля, САПР.

Новые и традиционные инструменты для решения вопросов автоматизации и цифровизации предприятий будут представлены на выставке "Автоматизация 2018" в Санкт-Петербурге.

В последние годы выставка заняла лидирующее положение среди специализированных выставок по промышленной автоматизации в России. Ее ежегодно посещают более 5000 специалистов из всех промышленных регионов страны. В этом году выставка впервые пройдет в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" – самом современном выставочном комплексе Российской Федерации.

Участие в выставке уже подтвердили ее многолетние участники: Феникс Контакт, Овен, Симэкс, ИнСАТ, ТУРК Рус, Девесофт, Меандр, EKF, Техника Сервис, Промэлектроника и др. Специалистов ждет встреча c интересными дебютантами выставки: PILZ, Эльстер Метроника, Пьезус, Босфор Электро. Комплектация выставки продолжается.
Важнейшим событием деловой программы выставки станет 3-я научно-практическая конференция "Промышленная автоматизация и информационные технологии на пути к "Индустрии 4.0".

Одновременно с "АВТОМАТИЗАЦИЕЙ" традиционно пройдут выставки "Промышленная электротехника и приводы" и "Радиоэлектроника и приборостроение".

Подробная информация на сайте www.automation-expo.ru.

Компания: FarEXPO
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