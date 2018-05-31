Липецкэнерго модернизировало систему освещения города Лебедянь

Начата реализация совместного проекта с областными властями по энергосбережению. Систему уличного освещения и светофорные объекты на улицах города Лебедянь модернизировал филиал ПАО "МРСК-Центра" - "Липецкэнерго". Контракт на выполнение работ был заключен 4 мая, а уже 1 июня все работы были выполнены.

Специалисты Липецкэнерго выполнили модернизацию, что называется "под ключ": изготовили и согласовали проект реконструкции, оформили необходимую техническую документацию, смонтировали систему освещения. Теперь улицы Беговая, Толстого, Машиностроителей полностью освещаются современными светодиодными светильниками мощностью 55Вт. До сих пор местным жителям вечерами ходить здесь было некомфортно, поскольку освещались улицы только на отдельных участках.

- Реконструкция системы освещения города Лебедянь – это первый шаг по выполнению областной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкой области составлена дорожная карта реализации проекта. И здесь помимо энергосберегающих светильников, которые мы будем устанавливать в городах и селах региона, речь идет о внедрении современных и точных комплексах учета. Они будут монтироваться параллельно с системой освещения, тем самым обеспечивая снижения потерь на электросетях, - прокомментировал исполнение контракта директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Сергей Коваль.

Несмотря на сжатые сроки исполнения контракта Липецкэнерго выполнило работы вовремя. В администрации города Лебедянь говорят, что современные системы освещения в сравнении со старыми, снижают затраты в полтора – два раза.

- Одним из востребованных направлений деятельности нашего филиала являются дополнительные сервисы. В их число входит не только модернизация освещения, но и установка-замена приборов учета, разработка технических условий для техприсоединения, обслуживание и ремонт оборудования. Так за пять месяцев мы исполнили 2720 договоров на оказание дополнительных услуг. Ни у одного клиента не было претензий к качеству и срокам выполнения работ, - сообщил начальник управления взаимодействия с клиентами филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Сергей Букарев.