Определены лучшие подразделения МРСК Северного Кавказа в апреле 2018 г.

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14 июня 2018, 14:58
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") подведены итоги корпоративного конкурса на звание "Лучшее управляемое общество, филиал, территориальное подразделение" по результатам выполнения производственных показателей в апреле 2018 г.
По итогам конкурса присвоены следующие звания:
Лучший РЭС – Эльбрусские РЭС филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Каббалкэнерго";
Лучшее ЭСО – Ачхой-Мартановское энергосбытовое отделению АО "Чеченэнерго";
Лучшие ЭС – Новотроицкие электрические сети филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго";
Лучший филиал – филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго";
Лучшее управляемое Общество – АО "Карачаево-Черкесскэнерго".
Победители корпоративного конкурса МРСК Северного Кавказа определяются ежемесячно по следующим основным критериям: рейдовая работа по выявлению неплательщиков, показатели уровня потерь электроэнергии в сетях, собираемость платежей.