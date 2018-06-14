Определены лучшие подразделения МРСК Северного Кавказа в апреле 2018 г.

В МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") подведены итоги корпоративного конкурса на звание "Лучшее управляемое общество, филиал, территориальное подразделение" по результатам выполнения производственных показателей в апреле 2018 г.

По итогам конкурса присвоены следующие звания:

Лучший РЭС – Эльбрусские РЭС филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Каббалкэнерго";

Лучшее ЭСО – Ачхой-Мартановское энергосбытовое отделению АО "Чеченэнерго";

Лучшие ЭС – Новотроицкие электрические сети филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго";

Лучший филиал – филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго";

Лучшее управляемое Общество – АО "Карачаево-Черкесскэнерго".

Победители корпоративного конкурса МРСК Северного Кавказа определяются ежемесячно по следующим основным критериям: рейдовая работа по выявлению неплательщиков, показатели уровня потерь электроэнергии в сетях, собираемость платежей.