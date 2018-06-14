Смоленские энергетики проверили электросетевые объекты в местах летнего отдыха детей

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" к началу школьных каникул проверили электрообъекты вблизи летних детских лагерей отдыха и пришкольных площадок отдыха в Смоленской области. Цель проведенных мероприятий - предотвращение случаев электротравматизма сторонних лиц, в том числе детского травматизма.

До начала летнего отдыха детей были проведены осмотры электросетевых объектов на соответствие требованиям правил. Энергетики проверили состояние дверей, ограждений, защитных кожухов, устройств заземления, наличие предупреждающих знаков и плакатов на энергообъектах. Также проводились проверки состояния диспетчерских наименований всех энергообъектов, наличия механических замков на дверях и воротах. Дефектов на осмотренных электроустановках, создающих угрозу жизни и здоровья, выявлено не было.

Кроме того, энергетики в течение лета проведут в детских лагерях занятия по профилактике электротравматизма. В планах филиала за три месяца посетить 12 площадок. На занятиях детям напомнят о электробезопасности в помещении и на улице, о том, что нельзя влезать на опоры, вскрывать замки и проникать в трансформаторные подстанции, запрещено играть под воздушными линиями электропередачи и делать набросы на провода, смертельно опасно приближаться к оборванному проводу на недопустимое расстояние. Профилактическую работу сотрудники Смоленскэнерго будут проводить все лето, охватывая максимальное количество мест отдыха детей в Смоленской области. С наступлением учебного года работа по профилактике детского электротравматизма продолжится в учебных заведениях. До конца года энергетики планируют провести уроки в 97 школах области.