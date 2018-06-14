Специалисты "Мариэнерго" повышают электробезопасность детских учреждений

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" в рамках реализации инвестпрограммы продолжаются работы по реконструкции воздушных линий электропередачи, проходящих по территориям детских учреждений. В мае 2018 года завершена реконструкция линий на территории четырех школ Медведевского района республики.

Необходимость замены неизолированных проводов диктуется повышением требований к обеспечению электробезопасности на территориях детских учреждений. По существующим правилам линии напряжением 10 кВ должны быть вынесены за пределы этих объектов. Там, где это невозможно, необходимо провести реконструкцию линии с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Таким образом, энергетики реализуют социально важный проект, направленный на профилактику случаев электротравматизма среди детей. Кроме того, специалисты "Мариэнерго" проводят в течение года информационную кампанию, цель которой напомнить детям и взрослым о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов, а также в охранных зонах ЛЭП.

Тем не менее, усилий только одних энергетиков для решения проблемы электротравматизма не достаточно. Поэтому специалисты "Мариэнерго" обращаются к педагогам и родителям с просьбой чаще напоминать детям о том, что энергообъекты – зона повышенной опасности.

К началу следующего учебного года марийские энергетики завершат работы по реконструкции ещё нескольких линий электропередачи, проходящих по территориям школ в Медведевском, Советском и Оршанском районах республики.