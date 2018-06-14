Ставка НДС вырастет до 20%

Правительство повысит ставку НДС до 20%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся.

"Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", — добавил Медведев.

Как отметил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019-го.

По его словам, эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития страны.

Ранее эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов сообщил, что повышение ставки до 20% за шесть лет покроет около трети суммы дополнительных расходов на реализацию майского указа президента, которые оценили в восемь триллионов рублей.

По его словам, рост ставки налога сдвинет конечные цены вверх на 0,7-1 процентный пункт суммарно.

РИА Новости