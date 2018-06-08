Ульяновские энергетики проводят уроки электробезопасности в детских лагерях

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" провели урок электробезопасности для учеников младших классов в пришкольном лагере поселка Пригородный. Ребята в возрасте от 7 до 9 лет узнали о том, как правильно вести себя вблизи энергообъектов и обращаться с электроприборами.

"Наша основная задача – объяснить детям, какую опасность таит в себе электричество, и рассказать о том, как избежать электротравм, научить основным правилам безопасного поведения вблизи энергоустановок. За несколько лет реализации программы по снижению детского электротравматизма на территории Ульяновской области уроки электробезопасности, организованные нашими сотрудниками, уже стали настоящей традицией во многих школах. Еще несколько лет назад они были для всех в новинку. Сейчас, проводя подобные встречи в крупных детских оздоровительных лагерях, мы сталкиваемся с тем, что обязательно находится несколько ребят, которые уже встречались с нашими сотрудниками на уроке электробезопасности в школе", - отмечает заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала "Ульяновские РС" Александр Брынза.

На этот раз занятие в пришкольном лагере состоялось по обычному для энергетиков сценарию. В самом начале урока – теоретическая часть. Затем ребятам предложили ответить на вопросы викторины, посмотреть мультфильм об электричестве и примерить основные элементы экипировки электромонтера – диэлектрические боты, перчатки, куртку и каску. Педагоги поблагодарили энергетиков за интересную беседу и отметили важность и пользу таких встреч не только для школьников, но и взрослых.

Работа по профилактике электротравматизма среди детей и подростков особенно актуальна во время летних каникул, когда дети больше времени проводят на улице без присмотра взрослых. Поэтому на протяжении всего летнего периода энергетики планируют проводить уроки в детских оздоровительных и пришкольных лагерях по всей области.