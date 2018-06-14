В Кирове проведут реконструкцию теплотрассы на улице Упита

"Кировская теплоснабжающая компания" приступила к реализации инвестиционного проекта по замене участка теплотрассы на улице Андрея Упита. Всего будет заменено километр трубопроводов. Инвестиции в реконструкцию данного участка составят 11,5 миллионов рублей. Работы проводятся в рамках проекта группы "Т Плюс" "Re:Конструкция".

Теплотрасса от центрального теплового пункта №72 до жилого дома А.Упита, 11, последний раз обновлялась почти четверть века назад. В 2018 году планируется полностью заменить трубы горячего водоснабжения и отопления – всего тысячу метров трубопроводов. Также будет произведена частичная замена плит перекрытий лотков, чтобы защитить теплотрассу от повреждений.

При реконструкции трубопровода горячей воды будет использованы трубы из сшитого полиэтилена, которые не подвержены коррозии. Новый трубопровод, подающий отопление будет из стали с изоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке. Такие трубы значительно меньше подвержены внешней коррозии, что увеличивает срок их эксплуатации до 20-30 лет.

"Использование современных материалов позволит надолго решить проблему с качеством горячей воды. Что важно для потребителей, отключений из-за дефектов на данном участке теплотрассы, теперь не будет, - отмечает директор Кировского филиала "Т Плюс" Сергей Береснев. – Ситуация в данном месте решается комплексно: меняются трубы и горячей воды, и отопления. Для нас подробные проекты один из приоритетов инвестиционной программы".

