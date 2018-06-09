Генеральный директор поздравляет "Камский кабель"с 61-й годовщиной!

Пономарев Владимир Васильевич

Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны завода!

Примите поздравления с 61-й годовщиной со дня рождения завода "Камкабель"!

1957 год вошел в историю нашей страны благодаря многим выдающимся событиям. В Москве состоялся Международный фестиваль молодежи и студентов, был запущен самый большой в мире синхрофазотрон, в Ленинграде спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин", совершил первый рейс теплоход на подводных крыльях "Ракета", началась массовая застройка городов домами-"хрущевками". Советский Союз развивался опережающими темпами. Промышленность, инфраструктура остро нуждались в кабельно-проводниковой продукции. В октябре того же 1957 года городу Молотову было возвращено историческое название Пермь. Чуть раньше, 17 июня, дал свою первую продукцию строящийся на правом берегу Камы завод "Камкабель", которому предстояло стать крупнейшим кабельным предприятием Европы. Усилиями первых поколений кабельщиков была вырублена тайга, возведены грандиозные корпуса, смонтировано уникальное для своего времени оборудование, освоено производство широчайшей номенклатуры проводов и кабелей, вписано немало новых страниц в историю развития отрасли.

Год за годом растет авторитет нашей компании, укрепляются ее позиции на рынке. Опираясь на заложенные традиции, коллектив добивается новых впечатляющих результатов, внедряет самые современные линии и технологии, подтверждает высокое качество продукции торговой марки "Камкабель".

Творцы этих успехов – люди. Каждого, кто на своем рабочем месте вкладывает максимум усилий в достижение общих целей, я от души благодарю за труд, профессионализм, нацеленность на результат. Требования времени таковы, что мы не можем и не должны снижать темпов. Коллектив, как единый отлаженный механизм, настроен на дальнейшее развитие, модернизацию, усовершенствование всех процессов. Всем желаю успехов на этом пути, удовлетворенности итогами своего труда. Счастья, здоровья, семейного благополучия!

Пономарев Владимир Васильевич