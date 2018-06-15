На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 "Т Плюс" стартовал средний ремонт второй турбины

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс стартовал средний ремонт турбоагрегата ст.№2. Работы продлятся до конца первой декады июля текущего года.

В рамках ремонтных мероприятий будет проведено устранение дефектов по техническому состоянию оборудования, чистка трубной системы конденсатора типа К-3100-1 с частичной заменой трубок, техническое освидетельствование подогревателей высокого давления, ремонт вспомогательного оборудования турбины. Данные работы позволят восстановить ресурс оборудования для дальнейшего надежного функционирования станции.

Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 намечено отремонтировать 10 паровых турбин общей установленной мощностью 1005 МВт и 12 энергетических котлов общей паропроизводительностью 5 920 т/ч. На сегодняшний день текущие ремонтные работы выполнены на 5 турбоагрегатах, отремонтировано 7 котлоагрегатов. В настоящее время в ремонте находятся две единицы основного оборудования ТЭЦ.

Основной объем работ ремонтной кампании на ТЭЦ филиала в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске будет выполнен в межотопительный период — с мая по сентябрь 2018 г.

Качественно проведенная ремонтная кампания позволит обеспечить стабильную работу оборудования энергообъектов и надежность теплоснабжения потребителей.