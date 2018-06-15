Системный оператор подвел итоги реализации в 2017 году Программы инновационного развития

31 мая Совет директоров АО "СО ЕЭС" утвердил Отчет за 2017 год об исполнении Программы инновационного развития АО "СО ЕЭС" на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года (ПИР).

Документ подготовлен в соответствии с Методическими материалами по ежегодной отчетности о реализации программ инновационного развития госкомпаний, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 27.02.2018 г.

В 2017 году АО "СО ЕЭС" своевременно выполнены запланированные мероприятия по всем приоритетным направлениям инновационной деятельности:

разработка и усовершенствование моделей, методов и способов управления и планирования электроэнергетическим режимом ЕЭС России;

создание и развитие систем, направленных на совершенствование механизмов регулирования частоты и напряжения в ЕЭС России;

инновации в информационных технологиях;

обеспечение функционирования технологической инфраструктуры оптового рынка;

энергосбережение, энергоэффективность и экологичность;

развитие механизмов, способствующих импортозамещению приобретаемых иностранных технологий и внедрению российских технологий;

развитие механизмов взаимодействия с разработчиками и поставщиками инновационных решений;

развитие партнерства в сферах образования и науки;

развитие механизмов управления инновационной деятельностью;

развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества в инновационной сфере.

Фактическое финансирование выполненных АО "СО ЕЭС" мероприятий ПИР в 2017 году составило 1 184,8 млн. рублей без НДС, что соответствует 102 % от планового значения.

По итогам реализации мероприятий ПИР в 2017 году компания фактически достигла целевых значений всех ключевых показателей эффективности и показателей эффективности ПИР, что свидетельствует о качественном выполнении мероприятий Программы.

На основе достигнутых в ходе реализации ПИР результатов Системным оператором актуализированы мероприятия и проекты ПИР, в том числе по направлению развития противоаварийной автоматики, энергетических рынков и автоматизированных систем диспетчерского управления, импортозамещения. Также скорректированы объемы и сроки финансирования инновационных мероприятий и проектов на среднесрочную перспективу.