В Боснии планируется строительство ветропарка мощностью 25,2 МВт

Боснийское отделение индийского разработчика проектов ВИЭ-генерации Suzlon Energy выиграло концессию (сроком на 30 лет с правом пролонгации) на реализацию проекта строительства ветропарка мощностью 25,2 МВт в Боснии. Строительство ВЭС позволит сократить объем выбросов парниковых газов в целях соответствия страны стандартам ЕС.

ВЭС, состоящая из 12 турбин мощностью 2,1 МВт каждая, будет сооружена в пригороде боснийской столицы Сараево Hadzici. Стоимость проекта оценивается в € 30 млн. В связи с тем, что 60% электроэнергии в стране вырабатывается газовыми электростанциями, а остальные 40% - гидроэлектростанциями, Босния намерена диверсифицировать свои энергоресурсы.

Целый ряд компаний-разработчиков проектов ВИЭ-генерации предлагали свои услуги по строительству в ближайшие годы в Боснии новых объектов ветровой генерации (суммарный объем предложений составил ~500 МВт генерирующей мощности), однако только четыре из них получили соответствующие разрешения.

