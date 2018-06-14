В Чувашии наградили лучших потребителей электрической энергии

13 июня 2018 года в Доме Правительства Чувашской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа V ежегодного федерального конкурса "Надежный партнер". Организатором конкурса на территории республики выступает АО "Чувашская энергосбытовая компания" при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики.

В церемонии приняли участие Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, генеральный директор АО "ЭСК РусГидро" Владимир Кимерин, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов, исполнительный директор АО "Чувашская энергосбытовая компания" Александр Гончаров, заместитель исполнительного директора АО "Чувашская энергосбытовая компания" по реализации Дмитрий Константинов.

Обращаясь с приветственным словом к лучшим потребителям электроэнергии по результатам работы в 2017 году, Председатель Кабинета Министров Чувашии поблагодарил их за проделанную работу и отметил значимость конкурса для экономики региона: "Победители и лауреаты – надежные партнеры не только для энергетиков, но и в деле развития экономики республики. Надеюсь, что конкурс будет проводиться и в будущем. Правительство Чувашии со своей стороны постарается, чтобы наши предприятия добросовестно выполняли свои обязательства в полном объеме".

Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро" рассказал о специальной номинации "За прогресс", учрежденной Оргкомитетом регионального этапа, победителями в которой стали предприятия, раньше не входившие в число надежных партнеров, но сумевшие поменять ситуацию, найти резервы и исправить свою экономику. В завершение приветствия Владимир Кимерин выразил признательность победителям за ответственную и надежную работу.

Номинантами регионального этапа конкурса "Надежный партнер-2017" стали более 80 предприятий Чувашии. Из их числа экспертная комиссия отобрала 28 победителей и лауреатов различных отраслей из 14 городов и районов республики.