АО "БЭСК" снова стало лауреатом Всероссийского конкурса "Лучшие электрические сети России"

АО "БЭСК" вновь стало победителем Всероссийского конкурса "Лучшие электрические сети России", организованного отраслевым интернет-порталом "ЭнергоНьюс" сразу в двух номинациях: "Социально ответственная электросетевая компания" и "Наиболее информационно открытая электросетевая компания".

VIII Всероссийский конкурс, в котором приняли участие 34 электросетевых компании из 30 регионов страны, проводился по итогам работы в 2017 году. Жюри конкурса, подсчитывая результаты в номинации "Социально ответственная электросетевая компания", отметило, что Башкирская электросетевая компания в 2017 году продемонстрировала отличную результативность по основным направлениям социальной работы, заслужив наивысшую оценку. АО "БЭСК" за прошедший год провело масштабную работу по линии корпоративной социальной ответственности. Она включала в себя развитие кадрового потенциала, системы наставничества, пропаганду здорового образа жизни, благотворительность и профилактику детского электротравматизма.

Традиционно большое внимание компания уделяет профессионализации сотрудников и расширению кадрового резерва. В течение года профподготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 56 процентов сотрудников. Компания затратила на эти цели 23,5 млн руб. Также АО "БЭСК" выступило организатором I Всероссийского грантового конкурса для студентов и аспирантов "Системное решение", а также профориентационного чемпионата среди старшеклассников - серии интеллектуальных игр "БЭСК-ринг".

В рамках программы "Безопасное детство" специалисты компании провели около 900 внеурочных занятий по профилактике детского электротравматизма. В дополнение к ранее созданным обучающим мультфильмам и детскому спектаклю выпущена компьютерная игра по детской электробезопасности на русском и башкирском языках "БЭСКмен". Это первая компьютерная игра на башкирском языке.

В течение года компания неоднократно становилась победителем республиканских конкурсов по охране труда, региональных и корпоративных спартакиад.

В номинации "Наиболее информационно открытая электросетевая компания" жюри также присудило победу Башкирской электросетевой компании, приняв во внимание, что в 2017 году компанией проделана большая работа по поддержанию и расширению коммуникаций с основными целевыми группами, включая акционеров, инвесторов, потребителей, подрядчиков, органы власти, СМИ. Также высокой оценки удостоены официальные сайты группы компаний АО "БЭСК".