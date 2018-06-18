Администрация президента США отказалась от приватизации федеральных активов в гидроэнергетике и магистральных сетях

По итогам длительного обсуждения и многочисленных слушаний в Конгрессе, проведенных с начала 2018 г., представители республиканской партии официально объявили от лица Администрации президента США об отказе от плана приватизации федеральных активов, заявленного для проекта бюджета на 2019 г.

Для передачи в собственность частных лиц предназначались так называемые федеральные администрации (управления) по электроэнергетике (Power Marketing Administration), входящие в состав Департамента (министерства) энергетики (Department of Energy, DoE) - четыре независимых организации, ответственные в своих регионах за функционирование объектов гидроэнергетики, их участие в оптовых энергорынках и развитие сопутствующей инфраструктуры:

Bonneville Power Administration (BPA) - в управлении которой находится 31 гидроэнергетический объект и магистральные сети соответствующей операционной зоны. Southeastern Power Administration (SEPA) - в управлении которой находится 23 гидроэнергетических объекта. SEPA не владеет магистральными сетями. Southwestern Power Administration (SWPA) - в управлении которой находится 24 гидроэнергетических объекта и магистральные сети соответствующей операционной зоны. Western Area Power Administration (WAPA) - в управлении которой находится 55 гидроэнергетических объектов. В 2014 г. решением Федеральной комиссии по регулированию в энергетике FERC магистральные сети в соответствующей операционной зоне переданы под управление корпорации Southwest Power Pool (SPP), которая является региональным оператором передающей сети (Regional Transmission

География деятельности федеральных администраций (управлений) по электроэнергетике охватывает в целом около двух третей территории страны - от штата Флорида на юго-востоке до штата Вашингтон на северо-западе.

Основными противниками приватизации выступили представители отрасли, занятые преимущественно в сфере распределения и сбыта электроэнергии, в том числе на уровне муниципальных властей, а также юристы, представляющие в Конгрессе интересы отдельных штатов либо энергопредприятий, расположенных на обслуживаемой федеральными администрациями территории.



Несмотря на то, что заявка министерства энергетики на бюджет следующего года содержит соответствующую статью, DoE сделал заявление для прессы, что без разрешения Конгресса проводить приватизацию не будет.

Попытки передать активы федеральных администраций частным компаниям предпринимались Администрацией президента уже неоднократно, в последний раз -в 2017 г., но всегда отвергались Конгрессом.