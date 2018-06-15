Более 12,8 тысяч обращений обработал центр обслуживания потребителей Юго-Западного филиала Кубаньэнерго

С начала 2018 года пункты и центры обслуживания потребителей Юго-Западного филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") приняли и обработали более 12,8 тысяч обращений от потребителей услуг. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее количество обращений увеличилось на 15%.

Общее увеличение количества обращений свидетельствует о растущей популярности услуг клиентских сервисов. Наиболее эффективной формой взаимодействия с потребителями является заочное обслуживание, по телефону и через веб-сайт обратилось свыше 12,4 тысяч человек. Около 400 потребителей обратились очно. В 2017 году значительно расширен функционал Личного кабинета на сайте Кубаньэнерго. Теперь потребителям предоставлена возможность направить заявку на временное технологическое присоединение, на переоформление документов о технологическом присоединении, оценить качество работы с обращением потребителя услуг; направить/получить договор об осуществлении технологического присоединения/договор энергоснабжения.

– Главная функция подразделений по взаимодействию с потребителями – обеспечение оперативного разрешения вопросов технологического присоединения, передачи электроэнергии, организации учета электроэнергии и дополнительных услуг для граждан и юридических лиц в зоне присутствия филиала, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

В целях заочного обслуживания потребителей услуг в ПАО "Кубаньэнерго" организована круглосуточная работа "Горячей линии" с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

ПАО "Кубаньэнерго" также осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на веб-сайте http://kubanenergo.ru/ посредством приема заявок на оказание услуг через "Личный кабинет" клиента.