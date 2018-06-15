Филиал "Калугаэнерго" пригласил на работу выпускников Ивановского энергетического колледжа

Для филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" одно из приоритетных направлений профориентационной и кадровой работы - сотрудничество со средними профессиональными учебными заведениями с целью привлечения молодых высококвалифицированных специалистов. В рамках развития этого сотрудничества специалисты филиала "Калугаэнерго" приняли участие в "Ярмарке вакансий" для выпускников Ивановского энергетического колледжа (ИЭК).

Ярмарка вакансий – традиционное мероприятие, проводимое в ивановском энергоколледже ежегодно и способствующее трудоустройству молодых специалистов. Его целью является знакомство студентов с компаниями и условиями работы в них. В мероприятии приняли участие порядка 300 выпускников и представители крупных предприятий из Ивановской области и других регионов страны.

Начальник Департамента управления персоналом филиала "Калугаэнерго" Елизавета Кротова рассказала молодым специалистам о специфике и перспективах работы в электросетевой организации.

В ходе "Ярмарки вакансий" сотрудники Калугаэнерго ответили на вопросы выпускников и провели индивидуальные собеседования по вопросу дальнейшего трудоустройства в филиале.

"Мы благодарны администрации Ивановского энергетического колледжа за приглашение, - говорит Елизавета Кротова. - Участвуем в Ярмарке вакансий данного учебного заведения впервые, но учитывая высокий уровень профессиональной подготовки студентов колледжа и потенциал педагогического коллектива, планируем продолжить совместную работу. Для филиала "Калугаэнерго" вопрос привлечения высококвалифицированных кадров рабочих специальностей очень актуальный. А расширяя сотрудничество со средними профессиональными учебными заведениями (спуз), сузами и вузами, мы даем возможность выпускникам больше узнать о выбранной профессии, о предполагаемом работодателе, а также актуализировать полученные знания для успешного применения их на практике".

Надо отметить, что по вопросам трудоустройства молодых специалистов филиал "Калугаэнерго" сотрудничает с 5 вузами и 10 ссузами и спузами. И это сотрудничество постоянно расширяется.