Консультативный совет Минпромторга России подвел итоги работы за 2017 год

15 июня под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание Консультативного совета Минпромторга России.

Денис Мантуров отметил, что за последние 4 года проделана огромная работа по экспертизе процессов, происходящих в ключевых отраслях промышленности.

"Мы с вами уже серьезно продвинулись в решении стратегических задач, таких как развитие региональной промышленной инфраструктуры, импортозамещение, переход на новый технологический уклад, развертывание системных механизмов господдержки. Работы по всем этим направлениям должны быть продолжены", - подчеркнул глава Минпромторга России.

Кроме того, Министр обратил внимание на новые ключевые направления развития, среди которых диверсификация оборонно-промышленного комплекса, затрагивающая целый ряд связанных с ним отраслей, наращивание экспортного потенциала реального сектора по всем отраслям экономики.

"Задачи, как вы понимаете, нетривиальные, и для их решения потребуются весь ваш опыт, знания и, конечно же, советы. Я рассчитываю на вашу поддержку и содействие и ожидаю инициативных предложений, которые мы можем реализовать на новом 6-летнем треке", - заключил глава ведомства.

В ходе совещания были заслушаны доклады руководителей рабочих групп, созданных при Консультативном совете Минпромторга России.

В своих выступлениях они подвели итоги работы за предыдущий год. Так в рамках Рабочей группы по сельскохозяйственному и транспортному машиностроения за отчётный период были рассмотрены основные вопросы по взаимоотношению агропромышленного комплекса с наукой, организации работы центра по машиностроению агропромышленного комплекса и электронизация агропромышленного комплекса.

Кроме того, представители Рабочей группы по вопросам радиоэлектронной промышленности рассказали о сформированных предложениях по развитию отрасли и их реализации.

Справочно:

Консультативный совет был образован 10 апреля 2014 года (приказ Минпромторга № 673). В состав Консультативного совета входят 15 министров СССР, РСФСР и Российской Федерации по основным отраслям: химической, строительной, электротехнической, станкостроительной, транспортной, оборонной, торговли и тяжелого машиностроения. Заседания Консультативного совета проводятся ежегодно.