Корпоративный презентационный день МРСК Северо-Запада пройдет 21 июня

МРСК Северо-Запада (входит в ГК ПАО "Россети") 21 июня проведет Корпоративный презентационный день (КПД) для производителей и поставщиков электротехнической продукции. На встрече с представителями бизнеса специалисты энергокомпании рассмотрят вопросы использования спецтехники и приспособлений для строительства и эксплуатации воздушных линий электропередачи 6-150 кВ. В повестке дня:

• вездеходы (снегоболотоходы), подъемные механизмы;

• мульчеры и измельчители лесопорубочных остатков, в том числе навесного исполнения под существующий парк автотракторной техники;

• средства малой механизации, инструменты и приспособления;

• системы спутникового мониторинга автотранспорта.

В рамках мероприятия пройдет выставка новых образцов техники.

Место проведения: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Терволово, ул. Новая, 19 Б, Учебный комплекс ПАО "Ленэнерго", gps-координаты: 59.671775, 29.865363.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить на специализированном портале Корпоративного презентационного дня: http://www.mrsksevzap.ru/corporatepresentationday.

КПД МРСК Северо-Запада предусматривает поддержку, развитие и внедрение на объектах электросетевого комплекса инновационных конкурентоспособных идей, готовых продуктов и технологий, предлагаемых в области энергетики. С 2008 года в мероприятиях приняли участие представители более 350 компаний из России и из-за рубежа.

