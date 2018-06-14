 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" и ГЭК Китая обсудили новые направления сотрудничества

Россети и ГЭК Китая обсудили новые направления сотрудничества

18 июня 2018, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

Обсудить на форуме

310 просмотров

15 июня, в Москве состоялась рабочая встреча представителей компании "Россети" и ГЭК Китая. От российской стороны делегацию возглавил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, с китайской стороны – Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Инбяо.

В рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя крупнейшими электросетевыми компаниями мира.

Руководители "Россетей" и "ГЭК Китая" обсудили вопросы цифровизации электросетевого комплекса России, в том числе перспективы сотрудничества по внедрению новых технологий в области управления энергопотреблением.

Ещё одним аспектом повестки стал вопрос научно-технического взаимодействия, обмена техническими специалистами и обучения персонала.

На встрече стороны в очередной раз подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Компания: ПАО "Россети"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Тулэнерго предупреждает об ответственности за использование устройств для занижения объемов потребленной электроэнергии
Более 12,8 тысяч обращений обработал центр обслуживания потребителей Юго-Западного филиала Кубаньэнерго
Корпоративный презентационный день МРСК Северо-Запада пройдет 21 июня
Смоленскэнерго определило лучшую бригаду по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно