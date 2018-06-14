"Россети" и ГЭК Китая обсудили новые направления сотрудничества

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18 июня 2018, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
15 июня, в Москве состоялась рабочая встреча представителей компании "Россети" и ГЭК Китая. От российской стороны делегацию возглавил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, с китайской стороны – Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Инбяо.
В рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя крупнейшими электросетевыми компаниями мира.
Руководители "Россетей" и "ГЭК Китая" обсудили вопросы цифровизации электросетевого комплекса России, в том числе перспективы сотрудничества по внедрению новых технологий в области управления энергопотреблением.
Ещё одним аспектом повестки стал вопрос научно-технического взаимодействия, обмена техническими специалистами и обучения персонала.
На встрече стороны в очередной раз подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества.