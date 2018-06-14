"Россети" и ГЭК Китая обсудили новые направления сотрудничества

15 июня, в Москве состоялась рабочая встреча представителей компании "Россети" и ГЭК Китая. От российской стороны делегацию возглавил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, с китайской стороны – Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Инбяо.

В рамках двухсторонней встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя крупнейшими электросетевыми компаниями мира.

Руководители "Россетей" и "ГЭК Китая" обсудили вопросы цифровизации электросетевого комплекса России, в том числе перспективы сотрудничества по внедрению новых технологий в области управления энергопотреблением.

Ещё одним аспектом повестки стал вопрос научно-технического взаимодействия, обмена техническими специалистами и обучения персонала.

На встрече стороны в очередной раз подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества.