РусГидро выплатило купонный доход по биржевым облигациям

ПАО "РусГидро" осуществило выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П05 (идентификационный номер 4B02-05-55038-E-001P от 09.06.2017).

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, купонный доход из расчета 8,2% годовых перечислен держателям облигаций в дату окончания второго купонного периода – 15 июня 2018 года.

Общая сумма выплат за купонный период составила 408 900 000 рублей. Купонный доход на одну облигацию – 40 рублей 89 копеек.

РусГидро в июне 2017 года успешно разместило биржевые облигации на общую сумму 10 млрд рублей. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых. Облигации включены в Первый уровень листинга ПАО Московская Биржа.