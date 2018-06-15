Счастливая семёрка

Компания "Тюменьэнерго" стала победителем в трёх номинациях VIII Всероссийского конкурса сетевых компаний "Лучшие электрические сети России". Итоги конкурса, организованного отраслевым интернет-порталом "ЭнергоНьюс", подведены 15 июня.

Конкурс проводился по итогам производственной деятельности 2017 года. Победа в каждой из номинаций присуждалась компании, набравшей наибольшее количество баллов, выставленных членами жюри, в состав которого вошли эксперты из 18 регионов РФ.

34 сетевые компании из тридцати российских регионов боролись за первенство в шести номинациях: "За надёжное электроснабжение", "За эффективное энергосбережение", "Социально ответственная электросетевая компания", "Инвестиционный проект года", "Наиболее информационно открытая электросетевая компания" и "Инновационный проект года".

"Тюменьэнерго", как и год назад, удалось занять лидирующие позиции сразу в трёх номинациях: "За надёжное электроснабжение", "За эффективное энергосбережение" и "Инновационный проект года". Отметим, что лидирующие позиции по надёжности электроснабжения и инновационным разработкам "Тюменьэнерго" сохраняет уже на протяжении семи лет.

Оценка надёжности электроснабжения складывается из баланса оценок количества аварий и технологических инцидентов в сети, количества аварий и технологических инцидентов, приведших к отключению потребителей, а также средней продолжительности отключений потребителей. По всем ключевым показателям надёжности электроснабжения АО "Тюменьэнерго" обошло все сетевые компании, представленные в этой номинации.

Стать победителем в номинации "За эффективное энергосбережение" позволило "Тюменьэнерго" отсутствие сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях компании. Фактические потери от отпуска электроэнергии в сеть 0,4-110 кВ составили в компании 2,61 % при нормативном показателе 2,73 %.

В номинации "Инновационный проект года" компания представила разработку централизованной релейной защиты ПС 110/35/6 кВ на принципах системной интеграции алгоритмов защит в одном устройстве. В течение 2017 года разработка получила патент на полезную модель и прошла этапы опытной и опытно-промышленной эксплуатации на ПС 110 кВ "Пойковская". Внедрение централизованной релейной защиты (ЦРЗА) позволяет сократить расходы на устройства РЗА на 25-35 %, на их обслуживание (за счёт уменьшения количества устройств) – на 40 %. При этом за счёт сто процентного резервирования повышается надёжность защит. ЦРЗА может применяться на вновь вводимых и реконструируемых тупиковых, ответвительных, проходных подстанциях с типовыми схемами 3Н, 4Н, 5Н, 5АН, а в случае доработки – для построения цифровых подстанций любой архитектуры, что делает её особо актуальной в контексте реализуемой ПАО "Россети" масштабной программы цифровизации электрических сетей.