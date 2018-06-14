Смоленскэнерго определило лучшую бригаду по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

Финальные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ и оперативного персонала филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" прошли на учебном полигоне "Лубня" в начале июня 2018 года. Подобные мероприятия проводятся ежегодно с целью повышения профессионализма сотрудников филиала, проверку их знаний, умений и навыков, грамотного и безопасного проведения работ на энергообъектах.

Соревнования состояли из шести этапов. На первом с помощью программного комплекса прошла квалификационная проверка теоретических знаний. Всем членам бригады индивидуально необходимо было ответить по билетам на предлагаемые вопросы.

В ходе второго этапа команды должны были продемонстрировать порядок и правильность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока на опоре воздушной линии 10 кВ без применения спецтехники, а также оказание пострадавшему первой помощи на манекене-тренажере.

На третьем этапе бригада должна была заменить дефектный штыревой изолятор на промежуточной железобетонной опоре воздушной линии 10 кВ. В ходе четвертого этапа необходимо было выполнить подключение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) к воздушной линии 0,4 кВ на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ. На пятом этапе бригады выполняли первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии 0,4 кВ самоизолированным проводом. На заключительном этапе состязаний участникам необходимо было ликвидировать пожар в ячейке трансформатора КТП-10/0,4кВ.

Упорная борьба между четырьмя бригадами распределительных электрических сетей Смоленскэнерго, которые победили в отборочных соревнованиях в своих зонах ответственности, выявила лучших.

Победителем в соревнованиях стала команда Холм-Жирковского района электрических сетей в составе мастера Валерия Шалашова, электромонтеров Виктора Жилявичюса и Николая Соловьева. Второе место заняла бригада Смоленского РЭС: мастер Максим Малышев, электромонтеры - братья Александр и Илья Залесские. Бронзовыми победителями стали представители Рославльского РЭС – мастер Геннадий Шарапов, электромонтеры Алексей Ненаженков и Сергей Орешкин.

Лучшим электромонтером признан Алексей Ненаженков из Рославльского РЭС, а лучший мастер Максим Малышев работает в Смоленском РЭС.

Звание "Самый опытный участник" получил диспетчер Рославльского РЭС Олег Смирнов, а самым молодым участником соревнований стал Илья Залесский - электромонтер Смоленского РЭС.

В номинации "Лучший диспетчер" победу одержала диспетчер Смоленского РЭС Екатерина Ковалева.