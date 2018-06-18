В Иванове завершена реконструкция первого участка магистральной тепловой сети "Т Плюс"

15 июня главный инженер Владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Сергей Шикунов оценил качество благоустройства улицы Калинина (от пересечения с ул. Дунаева до пересечения с ул. Б. Комсомольской) в Иванове после проведенных на ней работ по реконструкции тепловой сети.

Этот один из первых участков реконструкции тепловой сети "Т Плюс", на котором согласно программе поменяли трубопровод протяженностью 141 метр (диаметр трубы – 530 мм, стоимость – порядка 6,5 млн руб.). Подрядчик завершил работы до 11 июня в соответствии с графиком, согласованным с администрацией г. Иваново. Компания полностью восстановила асфальтовое покрытие, в настоящее время на указанном отрезке возобновлено движение автотранспорта.

"На улице Калинина осталось только нанести разметку на восстановленное асфальтовое покрытие – это займет немного времени. При этом подрядчик выполнил работы качественно и в срок. В этом году благоустройству территории после проведения работ уделяется особое внимание, думаю, что ивановцы это заметят", – отметил Сергей Шикунов в ходе осмотра участка.

Напомним, компания "Т Плюс" приступила к реконструкции магистральных тепловых сетей в Иванове 21 мая. Сейчас специалисты занимаются техническим перевооружением тепловой сети в районе улиц Арсения и Крутицкой (протяженность участка – 220 м., стоимость работ – порядка 8,7 млн руб.); аналогичные работы ведутся также на улице Народной (протяженность трубопровода – 664 м., стоимость работ – порядка 19,5 млн руб.). На днях компания приступила к реконструкции тепловой сети на ул. Ташкентской, где заменит трубопровод длиной 304 метра стоимостью 9,4 млн руб.

В текущем году в Иванове в рамках программы "RE: Конструкция 2018" запланировано техническое перевооружение 13 участков магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью порядка 3,5 км, стоимостью порядка 145,6 млн рублей. Совокупный объем средств, направленных на подготовку объектов (магистральных тепловых сетей и станций) "Т Плюс" в Иванове к новому отопительному сезону, составляет более 500 млн рублей.