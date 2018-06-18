В ОЭС Средней Волги прошла межсистемная тренировка по ликвидации условной аварии

14 июня в Объединенной энергосистеме Средней Волги (ОЭС Средней Волги) прошла межсистемная противоаварийная тренировка филиалов АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги", "Региональное диспетчерское управление энергосистем Пензенской области и Республики Мордовия" (Пензенское РДУ), "Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей" (Самарское РДУ), "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской области" (Саратовское РДУ) и субъектов электроэнергетики по ликвидации аварий на энергообъектах.

В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал ОДУ Средней Волги, Пензенского, Самарского и Саратовского РДУ, оперативный и дежурный персонал филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Волги, ПС 500 кВ Куйбышевская и ПС 500 кВ Пенза-2 ПАО "ФСК ЕЭС", филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция".

Межсистемная противоаварийная тренировка проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварии в территориальных энергосистемах и сети 500 кВ ОЭС Средней Волги. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в энергосистемах. Особое внимание было уделено проверке выполнения регламентов обмена информацией.

По сценарию тренировки, разработанному с участием специалистов Системного оператора, из-за аварий на электросетевых и генерирующих объектах, условно произошло выделение на изолированную от ЕЭС России работу Пензенской, Самарской и части Ульяновской энергосистем с избытком мощности. Кроме того, на изолированную работу с ЕЭС России выделилась Саратовская энергосистема со снижением частоты и обесточением потребителей на величину 100 МВт действием автоматики.

Оценив схемно-режимную ситуацию, диспетчеры филиалов АО "СО ЕЭС" обеспечили реализацию мер по локализации нарушений нормального режима и созданию наиболее надежной послеаварийной схемы. Эти меры, а также ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности электросетевого оборудования, находившегося в плановом ремонте, и использования резервов мощности в ОЭС Средней Волги, позволили не допустить развитие аварии и оперативно восстановить электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. После завершения ремонтно-восстановительных работ на генерирующем оборудовании, а также на электросетевых объектах, диспетчеры обеспечили синхронизацию выделившихся на изолированную работу территориальных энергосистем, электроснабжение потребителей возобновлено в полном объеме.

В период проведения работ на электросетевом и генерирующем оборудовании, а также при восстановлении электроснабжения потребителей, диспетчерский персонал контролировал изменение параметров электроэнергетического режима энергосистем, обеспечивал поддержание их в допустимых пределах. Филиалы АО "СО ЕЭС" также обеспечивали координацию действий оперативного персонала субъектов электроэнергетики и осуществляли обмен информацией с МЧС России.

Подводя итоги мероприятия, директор по управлению режимами – главный диспетчер ОДУ Средней Волги Алексей Гущин подчеркнул, что профессионализм и слаженность действий, продемонстрированные участниками тренировки, позволили не допустить развитие условной аварии и в минимально возможные сроки восстановить электроснабжение обесточенных потребителей. Достигнутые результаты подтвердили готовность диспетчерского персонала ОДУ Средней Волги, Пензенского, Самарского и Саратовского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным персоналом при ликвидации нарушений нормального режима и обеспечению надежной работы территориальных энергосистем.