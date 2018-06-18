Владимирский филиал "Т Плюс" заменит более 3 км тепловых сетей на улице Ново-Ямская

Владимирский филиал ПАО "Т Плюс" продолжает масштабную реконструкцию тепловых сетей, идущих вдоль улицы Ново-Ямская областного центра. В этом году реконструкция пройдет на трех участках западной части улицы: от дома №21 до пересечения с улицей Ставровской. По проекту планируется заменить свыше 3400 метров трубопроводов, а общая стоимость работ на объекте превысит 48 млн рублей.

В ходе реконструкции будет модернизирована перемычка тепловых сетей с котельной "301 квартала". В результате чего количество домов с резервным источником теплоснабжения увеличится. Это позволит сократить сроки отключения горячей воды в летний период и обеспечить отоплением объекты в случае аварийной ситуации. Кроме того для 1400 метров сетей способ прокладки будет изменен с надземного на подземный.

В соответствии с проектом все монтажные работы должны быть завершены 31 июля. В настоящий момент выполнено 35% всего объема работ. Благоустройство территории будет завершено к 31 августа. На объектах реконструкции планируется восстановить 8654 м2 газонов, 3751 м2 дорог и тротуаров, высадить 17 деревьев и кустарников.

Чтобы не оставлять жителей без горячего водоснабжения на длительный срок, на одном из участков будет проложен шунтирующий трубопровод от котельной "301 квартала" протяженностью более 500 метров. На двух других горячее водоснабжение осуществляется по действующей теплосети. Таким образом, отключения предусмотрены только на 1-2 дня, на время технологических переключений.

Тепловые сети в этом районе были проложены в 1985 году и ремонтировались только частично. При этом от состояния этих трубопроводов зависит надежное теплоснабжение 74 многоквартиных домов и 29 социально-бытовых объектов, поэтому при подготовке инвестиционной программы было принято решение заменить их практически полностью. Напомним, что часть работ от перекрестка с улицей Казарменная до дома №17 по улице Ново-Ямской была завершена в 2017 году.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала "Т Плюс" во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы "Re: Конструкция 2018", превысит 1 млрд рублей. В рамках программы "Re: Конструкция 2018" специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.