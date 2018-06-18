Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко принял участие в Министерской встрече "Группы 20" по энергетике.

В результате непростых и продолжительных переговоров между сторонами, начавшихся 13 июня в рамках Рабочей группы по переходной энергетике, сторонам удалось прийти к консенсусу и согласовать Министерское коммюнике по энергетике

Основными темами документа стали повышение энергетической эффективности, возобновляемая энергетика, роль природного газа и ископаемых видов топлива в обеспечении стабильности мировой энергетики. Неоднократно в документе указывается необходимость технологического сотрудничества между государствами "Группы 20".

Со своей стороны Вячеслав Кравченко отметил успехи России в развитии отечественного ТЭК, а также подчеркнул неизменную приверженность России своим международным обязательствам.

Министерское коммюнике по энергетике станет одним из докуентов аргентинского председательства в "Группе 20" и будет представлено Главам Государств и Правительств в ходе Саммита в Буэнос-Айресе, запланированного на 30 ноября 2018 г.