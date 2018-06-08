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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" обеспечило электроснабжение ФОК на юго-востоке Москв

АО ОЭК обеспечило электроснабжение ФОК на юго-востоке Москв

19 июня 2018, 17:41
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО "Объединенная энергетическая компания" ведет работы по технологическому присоединению к электрическим сетям социально-значимых объектов на территории Юго-Восточного административного округа.

Так, в рамках обеспечения электроснабжения физкультурно – оздоровительного комплекса (ФОК), специалистами Юго-Восточного района электрических сетей (РЭС) была выполнена прокладка 4 кабельных линий 0,4 кВ. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составила 450 кВт по II категории надежности.

Физкультурно – оздоровительный комплекс расположен по адресу: ул. Марьинский парк, вл.29 и представляет собой двухэтажное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м.

На первом этаже ФОКа планируется расположить спортивные, административные, вспомогательные помещения, а также бассейн. Помимо основного бассейна также планируется установить гидромассаж и отдельный бассейн для детей младшего возраста. Также на первом этаже предусмотрены детский зал, игровая и фито-бар. На втором этаже запроектированы залы для групповых занятий, зал кардионагрузок, тренажерный зал, студия сайкла.

Приоритеты в работе АО "ОЭК" - объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады, а также объекты жилого фонда столицы.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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