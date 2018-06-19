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Александр Новак посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия

Александр Новак посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия

19 июня 2018, 15:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия. Одна из основных тем - налаживание культурного сотрудничества между странами.

В рамках поездки российская делегация посетила Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра"), на площадке которого затем прошел Концерт оркестра Мариинского Театра. "Это историческое событие свидетельствует об огромном интересе к российской культуре на Ближнем Востоке", - так прокомментировал значение мероприятия Александр Новак.

Также в ходе рабочего визита Министр ответил на вопросы журналистов, в частности рассказав о планах России касательно дальнейшего исполнения соглашения ОПЕК+: "Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей, а потом посмотреть на ситуацию на рынке".

Компания: Министерство энергетики РФ
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