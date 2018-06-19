Градирни, теплосети и благоустройство: "Т Плюс" начинает летнюю ремонтную кампанию в Сосногорске и Ухте

На основании постановлений муниципальных органов власти Коми филиал "Т Плюс" 15 июня завершил отопительный период в Сосногорске, 16 июня – в Ухте. В ближайшие два месяца на энергообъектах обоих городов пройдет ремонтная кампания. Из-за капризов погоды и позднего окончания ОЗП работы, необходимые для подготовки к зиме, предстоит выполнить в сжатые сроки.

С 26 по 28 июня в Ухте состоятся испытания магистральных теплосетей на прочность и плотность. Горячее водоснабжение потребителей в этот период будет отключено. В Сосногорске аналогичные работы и сопряженное с ними отключение ГВС запланированы на 21-23 июня. Выявленные по итогам опрессовок дефекты будут устранены к середине августа.

Помимо этого, в Ухте будут заменены более 3,5 километров магистральных и квартальных трубопроводов, реконструированы участки тепловой сети в районе дома 27 по ул. Октябрьской и автозаправки на проспекте Космонавтов. В обоих случаях трубопроводы будут вынесены из-под оснований наземных объектов, что значительно увеличит надежность теплоснабжения.

В Сосногорске 17 июня начались работы по благоустройству территории после строительства тепловой сети к физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном. Планируется восстановить асфальтовое покрытие дороги по ул. 95 лет Республике Коми, пешеходные дорожки и спортивную площадку в парке "Югыд лун". За лето в Сосногорске будет заменено 847 метров распределительных сетей и реконструировано 213 метров магистрали. Всего к следующему отопительному сезону нужно подготовить 61,4 км теплосетей (в двухтрубном исчислении).

Профилактические и ремонтные работы идут не только на трубопроводах. На котельных Ухты уже обновлены 10 единиц оборудования, две из них – капитально. Сосногорская ТЭЦ к следующему отопительному сезону выполнит капремонт на четырех котлоагрегатах и средний на одном из турбогенераторов, еще девять единиц основного оборудования ждет текущее обновление. Будут отремонтированы семь центральных тепловых пунктов и станционная теплофикационная установка.

Также в ближайших планах реконструкция башенной градирни № 1 с полной заменой пластикового оросителя и влагоуловителя. При выполнении работ будет использован высокопрочный полиэтилен низкого давления, который выдерживает температуру от -50 до +80ОС и устойчив к ультрафиолетовому излучению.