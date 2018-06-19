Интернет-кабели между континентами будут следить за землетрясениями

Глобальная сеть кабелей, которая находится на дне океанов, может быть полезна не только для передачи цифровой информации между континентами. Эти оптоволоконные кабели могут также служить подводными детекторами землетрясений, сообщают исследователи из университета Калифорнии

Почти все сейсмические станции по всему миру базируются на суше, оставляя многие океанические землетрясения незамеченными. Использование более миллиона километров подводных кабелей для мониторинга землетрясений на морском дне стали бы "большим шагом вперед для изучения недр Земли", отметил руководитель группы сейсмологов Барбара Романович.

Более того, кабели могут укрепить систему оповещения о цунами. "Чем больше [сейсмических] станций входят в систему предупреждения о цунами, тем быстрее она будет работать", — говорит соавтор исследования Ричард Лакетт, сейсмолог Британской геологической службы в Эдинбурге.

Для того чтобы использовать кабель радиосвязи как сейсмический датчик, исследователи направляют лазер в один конец оптоволокна и следят за светом, который выходит с другого конца. Когда сейсмическая волна движет кабель, она искажает лазерный луч. Сравнивая исходный лазерный сигнал со светом, выходящим из кабеля, исследователи определяют, насколько искажен луч на этом пути — и, следовательно, силу сейсмической волны.

Оптоволоконные кабели передают информацию практически со скоростью света и используются телекоммуникационными компаниями по всему миру. Но они также используются нефте и газодобывающими компаниями для мониторинга небольших толчков, вызванных бурильным оборудованием. При таких замерах нужна характеристика кабелей под названием "обратное рассеяние", с его помощью замеряют движение кабелей и записывают сейсмические события.

Хайтек