Правительство предложило изменить схему распределения акцизов на топливо

Правительство РФ предлагает существенное перераспределение акцизов на топливо с 1 июля по 31 декабря 2018 года и в 2019 году, соответствующие поправки к законопроекту об изменениях в бюджетном законодательстве опубликованы на сайте кабмина.

Поправки к законопроекту подготовлены Минфином РФ. Ими предусматривается установление нормативов распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года в соотношении: 15,59% – в федеральный бюджет, 84,41% – в региональные бюджеты, с 1 по 31 января 2019 года в соотношении: 13,35% и 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года в соотношении: 41,9% и 58,1% соответственно.

"Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов Федерации выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов на эти виды подакцизной продукции в период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года", — говорится в справке к поправкам.

Поправками к законопроекту также предлагается создать Фонд развития, предельный объем которого устанавливается ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до достижения в 2024 году суммы до 3,5 триллиона рублей.

Кроме того, поправками предусмотрено изменение коэффициента, применяемого при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, связанное с необходимостью сохранения его общего объема в условиях снижения поступлений акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет. Уточненное значение этого коэффициента составит 0,54 в 2018 году и 0,37 – в 2019 году.

Поправками также предусматривается уточнение положений законопроекта с целью установления требования о подготовке обоснования инвестиций для объекта капитального строительства только в случае введения в законодательство новых документов и об обязательности их подготовки (обоснование инвестиций и результаты его технологического и ценового аудита, утвержденное задание на проектирование).

РИА Новости