XXVII Международная конференция ТРАВЭК

Состояние рынка высоковольтного электротехнического оборудования, наличие новаторских разработок и инновационных продуктов, востребованность отечественной электроэнергетической отрасли в трансформаторно-реакторном оборудовании до 2030 года обсудили участники XXVII Международной научно-технической и практической конференция ТРАВЭК "Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики".

Организатором конференции традиционно выступила международная Ассоциация ТРАВЭК. Информационное сопровождение в пуле ведущих отраслевых изданий обеспечивал журнал "Вести в электроэнергетике".

В работе конференции приняли участие ведущие учёные, разработчики, производители высоковольтного электротехнического оборудования, руководители и технические специалисты компаний-потребителей, представители научно-исследовательских и проектных организаций, технических вузов из России, Украины, Португалии, Турции, Германии, США, Финляндии, других стран.

Площадка ТРАВЭК работает более 25 лет. Тематика конференций всегда имеет конкретную направленность. Для глобальной оценки ситуации в энергетике, позволяющей разработчикам и производителям понять, в каком направлении должна развиваться электротехническая отрасль, всегда готовится ряд концептуальных докладов, с которыми выступают известные учёные-энергетики, аналитики, исследователи.

На этот раз с докладом "Проблемы электроэнергетики России и пути их решения" выступил первый заместитель председателя НТС ЕЭС, д.т.н. Виктор Молодюк. Он проанализировал итоги строительства генерирующих объектов по программе ДПМ, рассказал о задачах предстоящей модернизации ТЭС на принципах ДПМ-штрих, оценил перспективы развития электроэнергетического комплекса, качество обеспечения его необходимой законодательной и нормативно-правовой базой, потенциал отечественной электротехнической отрасли.

Тему продолжил заместитель руководителя ЕЦК АО "Институт "Электросетьпроект" Павел Полудницын. В докладе "Основные показатели развития ЕЭС до 2024 года" он сообщил, что с 2018 по 2024 годы энергопотребление в России будет расти в среднем на 1,22% в год. Чтобы обеспечить растущий спрос, снять сетевые ограничения, повысить надёжность энергоснабжения потребителей, реконструировать стареющие энергообъекты, планируется построить 14947,2 км воздушных линий и ввести 67876 МВА трансформаторной мощности

Трансформаторно-реакторное оборудование является неотъемлемой частью энергосистемы. По его востребованности на рынке можно судить как о динамике развития энергетических систем, так и об интенсивности проведения ремонтов, реконструкции, модернизации.

По словам президента Ассоциации ТРАВЭК, д.т.н. Виктора Ковалева, сегодня внутренний рынок потребляет 30 тыс. МВА трансформаторной мощности в год, и такая ситуация будет сохраняться до 2030 года. При этом производственные возможности отечественных трансформаторных заводов, как минимум, втрое выше. Это говорит о том, что отечественным производителям, учитывая сложившиеся реалии, необходимо активнее осваивать экспортные направления.

Конкурентоспособность отечественной электротехнической продукции как на внутреннем, так и на мировом рынках напрямую зависит от уровня технологий, качества новых разработок, эффективности и стоимости трансформаторного и реакторного оборудования.

Вопросам трансформаторостроения был посвящён коллоквиум ИК А2 СИГРЭ в 2017 г. в Кракове (Польша). О ключевых мировых трендах и проблемах, с которыми сталкиваются производители и потребители трансформаторного оборудования в мире, а также о самых обсуждаемых в области трансформаторостроения темах рассказал начальник отдела трансформаторов ВЭИ-филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина", к.т.н. Василий Ларин. Так, среди наиболее обсуждаемых являются вопросы управления ресурсом трансформаторного оборудования путём применения индексов состояния и ранжирования трансформаторов. Повышение надёжности трансформаторного оборудования за счёт повышения достоверности систем мониторинга раннего обнаружения развивающихся дефектов. Большое внимание уделялось новым видам трансформаторного оборудования, таким как мобильные трансформаторы, трансформаторы "быстрого развёртывания", трансформаторы для сборки на месте эксплуатации.

Все эти тренды должны быть и в зоне внимания российских производителей.

В соответствии с внесением изменений в Стратегию развития электросетевого комплекса страны до 2030 г., начиная с 2018 г. в России осуществляется переход от планово-предупредительной модели ремонта электросетевого оборудования к риск-ориентированной модели (ремонту по фактическому техническому состоянию). В связи с этим, вводится понятие "индекс технического состояния" (ИТС). Оценке технического состояния силовых трансформаторов в эксплуатации при риск-ориентированном подходе к управлению активами электрических сетей был посвящён доклад генерального директора АО "ОЭК" Андрея Майорова и руководителя департамента технической политики АО "ОЭК" Михаила Львова. Авторы обратили внимание на необходимость доработки ряда нормативно-технических документов, имеющих непосредственное значение для эффективной реализации новых правил.

Одним из важнейших направлений современного трансформаторостроения является изготовление трансформаторов с высокой степенью заводской готовности. Это ставит перед разработчиками и производителями новые задачи и требования. Современный трансформатор должен быть компактным, с приемлемой массой, чтобы его можно было перевозить по железной дороге. Кроме того, оборудование нового типа должно отвечать требованиям цифровизации энергетики, обладать возможностями адаптации к цифровой сети.

Производству и совершенствованию новых типов трансформаторов (с повышенной нагрузочной способностью, специальным, инновационным и т.д.) были посвящены выступления начальника отдела исследований ООО "Тольяттинский трансформатор" Семена Володина, руководителя проектно-расчётной группы ООО "Эльмаш" (УЭТМ) Дмитрия Киселева, группы сотрудников ОАО ПК ХК "Электрозавод" — заместителя директора Никиты Сульдина, зам. директора по научно-техническим вопросам, к.т.н Виктора Ивакина, начальника коммутационной аппаратуры Валентина Борина и др.

Представитель компании Amorim Cork Composites Фернандес Йоя (Португалия) рассказал о разработанных его компанией новых материалах, которые помогут вывести трансформаторостроение на новый технологический уровень.

Большой блок вопросов был посвящён диагностике, исследованиям режимов работы и мониторингу трансформаторов и реакторного оборудования, а рамках которых выступили представители разных научно-технических школ.

О мобильных технологиях, позволяющих проводить испытания непосредственно на месте применения, благодаря чему эксплуатационники могут экономить на ремонтах, на времени простоя, на перевозке трансформаторов и пр., сообщил региональный менеджер компании HIGVOLT Pruftechnik Drezden GmbH (Германия) Александр Горбунов.

О нестандартных подходах к ремонтам трансформаторного оборудования в полевых условиях и практике таких ремонтов рассказал начальник ремонтно-монтажного Управления ООО "НИЦ "ЗТЗ-Сервис" (г. Запорожье, Украина) Сергей Чеботарь. Также российские и зарубежные специалисты выступили по другим узкоспелизированным вопросам.

В целом конференция прошла в позитивной деловой атмосфере. Участники по-настоящему были заинтересованы в тематике сообщений, задавали множество вопросов, спорили практически по каждому докладу, продолжали дискуссии в кулуарах, договаривались о продолжении сотрудничества за пределами конференции.

По итогам конференции принят проект Решения, который после доработки с учётом предложений участников научно-технической дискуссии, будет направлен в профильные федеральные министерства и Правительство РФ.