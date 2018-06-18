Более 400 млн рублей долгов накопили предприятия ЖКХ региона за потребленную электроэнергию

По данным Управления реализации услуг филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" на сегодняшний день предприятия ЖКХ региона накопили перед гарантирующим поставщиком электроэнергии более 400 млн рублей долгов за потреблённое электричество.По окончании отопительного сезона филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по заявке ОАО "Псковэнергоагент" приступил к ограничению поставок электричества на котельные, принадлежащие предприятиям-должникам. По состоянию на 19 июня в Псковской области отключено 88 котельных. В некоторых районах долги за потребленную электроэнергию накопились за три, а то и пять лет. Наиболее злостными неплательщиками числятся предприятия ЖКХ Псковского района, Великолукского, Плюсского, Стругокрасненского, Куньинского, Островского, Пушкиногорского районов.В управлении реализации услуг "Псковэнерго" подчеркнули, что отключение электроэнергии происходит не внезапно — должников предварительно уведомляют о возможных последствиях, энергетики ведут с ними переговоры, и только потом идут на строгие меры.Возможность ограничения режима потребления электроэнергии четко регламентирована в действующем законодательстве. "Псковэнерго" производит отключения электроснабжения после поступления телефонограммы от ОАО "Псковэнергоагент" - энергосбытовой компании, которая осуществляет расчеты с потребителями. В своих действиях энергетики строго руководствуется требованиями Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года.