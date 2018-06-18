 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 400 млн рублей долгов накопили предприятия ЖКХ региона за потребленную электроэнергию

Более 400 млн рублей долгов накопили предприятия ЖКХ региона за потребленную электроэнергию

20 июня 2018, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

146 просмотров
По данным Управления реализации услуг филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" на сегодняшний день предприятия ЖКХ региона накопили перед гарантирующим поставщиком электроэнергии более 400 млн рублей долгов за потреблённое электричество.

По окончании отопительного сезона филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по заявке ОАО "Псковэнергоагент" приступил к ограничению поставок электричества на котельные, принадлежащие предприятиям-должникам. По состоянию на 19 июня в Псковской области отключено 88 котельных. В некоторых районах долги за потребленную электроэнергию накопились за три, а то и пять лет. Наиболее злостными неплательщиками числятся предприятия ЖКХ Псковского района, Великолукского, Плюсского, Стругокрасненского, Куньинского, Островского, Пушкиногорского районов.

В управлении реализации услуг "Псковэнерго" подчеркнули, что отключение электроэнергии происходит не внезапно — должников предварительно уведомляют о возможных последствиях, энергетики ведут с ними переговоры, и только потом идут на строгие меры.

Возможность ограничения режима потребления электроэнергии четко регламентирована в действующем законодательстве. "Псковэнерго" производит отключения электроснабжения после поступления телефонограммы от ОАО "Псковэнергоагент" - энергосбытовой компании, которая осуществляет расчеты с потребителями. В своих действиях энергетики строго руководствуется требованиями Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
За пять месяцев в Северной Осетии более 850 потребителей остались без электроэнергии за долги
Сотрудники
Волгоградские энергетики МРСК Юга осветили ночной матч чемпионата мира по футболу
Бригада Ефремовского ГРЭС филиала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно