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Бригада Ефремовского ГРЭС филиала "Тулэнерго" стала победительницей соревнований профмастерства

Бригада Ефремовского ГРЭС филиала Тулэнерго стала победительницей соревнований профмастерства

20 июня 2018, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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На учебно-тренировочном полигоне производственного отделения "Ефремовские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ.

Бригады из Воловского, Куркинского, Каменского, Ефремовского районов электрических сетей (РЭС) и Ефремовского городского района электрических сетей (ГРЭС) продемонстрировали свою теоретическую и практическую подготовку на пяти этапах соревнований.

По решению судейской коллегии победителем стала бригада Ефремовского ГРЭС. На втором месте – энергетики из Воловского РЭС. Третье место на пьедестале почета заняла бригада Каменского РЭС.

В ходе соревнований особое внимание уделялось практическим действиям и ситуациям, в том числе – подготовке рабочего места для производства работ на линии электропередачи 0,4 кВ, замене изолятора на опоре ВЛ 10 кВ, ликвидации пожара в ячейке трансформатора на КТП-10/0,4кВ, освобождению пострадавшего (манекена) от действия электрического тока и проведению первой доврачебной помощи на тренажере "Гоша".

По словам главного судьи - заместителя начальника отделения по техническим вопросам - главного инженера Ефремовских электрических сетей Олега Зинченко соревнования повышают уровень профессиональной подготовки персонала, улучшают качество и безопасность работ при ремонте и эксплуатации распределительных сетей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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