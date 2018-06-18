Бригада Ефремовского ГРЭС филиала "Тулэнерго" стала победительницей соревнований профмастерства

На учебно-тренировочном полигоне производственного отделения "Ефремовские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ.

Бригады из Воловского, Куркинского, Каменского, Ефремовского районов электрических сетей (РЭС) и Ефремовского городского района электрических сетей (ГРЭС) продемонстрировали свою теоретическую и практическую подготовку на пяти этапах соревнований.

По решению судейской коллегии победителем стала бригада Ефремовского ГРЭС. На втором месте – энергетики из Воловского РЭС. Третье место на пьедестале почета заняла бригада Каменского РЭС.

В ходе соревнований особое внимание уделялось практическим действиям и ситуациям, в том числе – подготовке рабочего места для производства работ на линии электропередачи 0,4 кВ, замене изолятора на опоре ВЛ 10 кВ, ликвидации пожара в ячейке трансформатора на КТП-10/0,4кВ, освобождению пострадавшего (манекена) от действия электрического тока и проведению первой доврачебной помощи на тренажере "Гоша".

По словам главного судьи - заместителя начальника отделения по техническим вопросам - главного инженера Ефремовских электрических сетей Олега Зинченко соревнования повышают уровень профессиональной подготовки персонала, улучшают качество и безопасность работ при ремонте и эксплуатации распределительных сетей.