Денис Мантуров принял участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко провел заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Одним из ключевых пунктов обсуждения стало утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на предстоящие пять лет. По итогам заседания лидеры двух стран приняли заявление, в котором подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнёрства между государствами. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Открывая заседание, Александр Лукашенко отметил, что за прошедший год союзные государства преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Он подчеркнул, что первоочередной целью на будущее является закрепление достигнутых положительных тенденций и обеспечение дальнейшего наращивания торговых отношений между странами.

"Залогом успеха нашей интеграции остаются межрегиональные связи. Торгово-экономические отношения с Беларусью имеют 80 субъектов России. На уровне регионов, муниципальных образований заключено 300 договоров о сотрудничестве. С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России, и очередной форум – в октябре этого года в Могилеве", - заявил глава Республики Беларусь и выразил уверенность, что в текущем году традиция не будет нарушена.

Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил глубокую заинтересованность России в дальнейшем развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией. По его словам, в 2017 году товарооборот между странами увеличился на 23,5% и достиг 32,5 миллиарда долларов, а за период с января по апрель текущего года – прибавил еще 18,5%. Российский лидер добавил, что внутрисоюзная торговля требует дальнейшего расширения и диверсификации.

"При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов. Объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает 3,9 миллиарда долларов. В свою очередь белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка 620 миллионов долларов", - привел данные Владимир Путин.

Он также заявил, что Россия готова предпринять дополнительные шаги в сторону наращивания промышленной кооперации, приведя в пример уже реализующиеся совместные проекты.

Российские компании сооружают в Белоруссии завод по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возводят фабрику строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур (это самое известное, что на поверхности) – это около 400 миллионов долларов сегодня, - подчеркнул глава России.