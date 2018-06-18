Enel ввела в эксплуатацию ветропарк в Перу

После ввода в эксплуатацию ветропарка Wayra I совокупная установленная мощность объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии Enel в Перу составила 1,1 ГВт, что сделало компанию ведущей на рынке ВИЭ в стране. Wayra I (132 МВт) является самым крупным ветропарком, введенным в полную эксплуатацию в Перу. Ветропарк Wayra I, который принадлежит дочерней компании Enel Green Power Peru ("EGPP"), расположен в округе Маркона, регион Ика, и является первым ветропарком Группы в Перу. Enel инвестировала более 165 миллионов долларов США в строительство ветропарка. Данные инвестиции предусмотрены в текущем стратегическом плане компании.

Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power, прокомментировал: "С вводом в эксплуатацию ветропарка Wayra I, который состоялся сразу после запуска солнечной электростанции Rubì, Enel Green Power завершила реализацию и подключила к сети 94% объектов, присужденных компании в рамках победы в четвертом публичном тендере по возобновляемы источникам энергии в Перу. Все вышеперечисленное свидетельствует о приверженности Enel своим целям и стремлению стать лидером в секторе возобновляемой энергетики в стране. Это всего лишь первый шаг по увеличению объектов возобновляемой энергетики в Перу".

Новый ветропарк, на строительство которого ушло около года, состоит из 42 ветряных турбин по 3 МВт каждая. Ожидается, что Wayra I сможет вырабатывать порядка 600 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы CO2 в атмосферу на более чем 285 000 тонн.

С января 2018 года и по настоящее время EGP ввела в эксплуатацию шесть объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии по всему миру, которые вместе с Wayra I обеспечили компании превышение отметки в 1000 МВт с точки зрения установленной мощности.

EGPP реализовала ряд инициатив, направленных на поддержку местного бизнеса и сообществ. Данные инициативы включали в себя мониторинг состояния окружающей среды, который выполняли местные ассоциации и институты. Строительная площадка Wayra I была выполнена по модели Enel "Sustainable Construction Site" ("Экологическая строительная площадка"), которая предполагала, как оценку социально-экологического воздействия проекта, так и мероприятия, направленные на учет и рациональное использование ресурсов, такие, как план по повторному использованию строительных деревянных поддонов при изготовлении экологически чистой мебели.

На строительной площадке Wayra I применялась нанотехнологичная установка CO2 нейтрализации сточных вод, которая питалась от маленькой ветряной турбины с установленной системой хранения электроэнергии. Эта инновационная установка, единственная в своем роде в Enel, фильтрует сточные воды посредством ряда керамических мембран благодаря запатентованной нанотехнологиии BioGill, которая позволяет естественным образом очищать воду бактериями. Данная технология позволила EGPP повторно использовать порядка 350 кубических метров воды в ходе строительных работ, таким образом, сберегая воду и не допуская выбросов 1,64 тонн CO2 в результате сокращения количества грузового транспорта, вывозящего ил со строительной площадки.

Группа Enel представлена в Перу через Enel Green Power Peru, которая управляет солнечной электростанцией Rubí (180 МВт) в регионе Мокегуа и Wayra I, а также через генерирующие компании Enel Generación Perú, которая управляет семью гидроэлектростанциями совокупной установленной мощностью 790 МВт. Enel является единственным игроком в Перу, управляющим объектами генерации на основе трех разных возобновляемых источников энергии- солнца, ветра и гидро.

Enel управляет объектами генерации совокупной установленной мощностью 2,3 ГВт через генерирующую компанию Enel Generación Piura, EGPP и Enel Generación Perú. Группа также представлена в распределительном секторе страны через компанию Enel Distribución Perú, которая обслуживает около 1,4 миллиона клиентов в регионе Лима.

Enel Green Power, Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе "зеленой" энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 42 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.