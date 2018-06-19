Энергетики призывают водителей соблюдать ПДД и не нарушать охранные зоны ЛЭП

Очередной факт нарушения охранной зоны и повреждение опоры ЛЭП легковым автомобилем зафиксировали специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") в пос. Энем Республики Адыгеи. Благодаря оперативным действиям энергетиков, опора была заменена в короткий срок. Для обеспечения электробезопасности населения и проведения аварийно-восстановительных работ на период замены опоры было кратковременно ограничено электроснабжение. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется по нормальной схеме.

О происшествии дежурному диспетчеру Тахтамукайского РЭС сообщили местные жители днем 18 июня. На место незамедлительно прибыла оперативно-выездная бригада энергетиков для осмотра и организации восстановительных работ.

Несколькими днями ранее в Краснодаре водитель легкового автомобиля также не справился с управлением и допустил наезд на ворота ограждения высоковольтной подстанции. Последствий для потребителей электроэнергии не было

Факты нарушений зафиксированы сотрудниками полиции. Проводится претензионно-исковая работа.

– С начала 2018 года в краснодарском энергорайоне выявлено пятнадцать фактов нарушения охранных зон ВЛ водителями автотранспортных средств. Подобные инциденты несут угрозу не только жизни водителей, но и окружающих людей. Оборванные провода воздушных линий электропередачи представляют собой смертельную опасность. Лежащий на земле провод создает зону "шагового" напряжения в радиусе 8-10 метров, при попадании в которую человек может быть поражен электрическим током, даже не прикасаясь к нему. Подстанции являются объектами повышенной опасности, поэтому проникновение на территорию энергообъекта, повреждение ограждения смертельно опасно, – обратил внимание директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.

Энергетики просят водителей соблюдать ПДД и напоминают: вблизи энергообъектов запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к его повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также привести к экологическому ущербу и возникновению пожаров.

Помните! Охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности!

Телефон единой горячей линии Кубаньэнерно 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).