"Газпром" в 2018 г планирует увеличить инвестиции в газификацию на 25%

"Газпром" в 2018 году планирует увеличить инвестиции в газификацию РФ на 25% — до 36,7 миллиарда рублей, говорится в презентации компании.

"В программе газификации на 2018 год принимает участие 66 регионов страны. Предусмотрены инвестиции "Газпрома" в размере 36,7 миллиарда рублей", — говорится в презентации.

"Газпром" в 2017 году инвестировал в газификацию регионов РФ 29,45 миллиарда рублей. Всего с 2005 по 2017 годы "Газпром" инвестировал в реализацию программы газификации 324,65 миллиарда рублей, отмечает компания. Было построено более 2 тысяч газопроводов протяженностью более 30 тысяч километров. В 2017 году был построен 121 газопровод протяженностью 1,8 тысячи километров.

Уровень газификации в РФ в 2017 году вырос на 0,9% по сравнению с 2016 годом — до 68,1%.

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