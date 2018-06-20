К борьбе со стихией готовы

Сегодня в Тюмени завершились масштабные учения по ликвидации последствий стихии. Специалисты филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети два дня боролись с условными массовыми отключениями на электросетевых объектах, вызванными опасными природными явлениями.

Весна и первый месяц лета 2018 года уже преподносили неприятные погодные сюрпризы. Недавняя буря срывала крыши домов, сносила заборы, обрывала провода. В связи с этим Тюменские распределительные сети провели внеочередную тренировку по проверке практических навыков персонала и их действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на энергообъектах, вызванных опасными природными явлениями.

Согласно сценарию, 18 июня 2018 года сильные порывы ветра вызвали в Тюменском районе массовые отключения электроэнергии потребителей, предприятий, социально значимых объектов. Без света остались более четырёх тысяч жителей. Службы "Тюменьэнерго" оперативно приступили к устранению повреждений. На места выдвинулись бригады Южного и Северного районов электрических сетей, именно их территория ответственности приняла на себя, согласно сценарию, удар стихии. Позднее на помощь коллегам прибыли сотрудники Ишимского, Южного и Тобольского подразделений компании. Всего в учениях приняли участие 37 специалистов филиала и 12 единиц спецтехники.

Согласно регламенту, энергетики направили информацию в комитет по чрезвычайным ситуациям по Тюменской области, администрации муниципальных районов и подрядным организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при ликвидации аварий на электросетевых объектах. "Особое внимание при проведении учений мы уделили проверке готовности системы управления, связи и оповещения, – подчеркнул руководитель учений, заместитель главного инженера филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Павел Михайлов. – Оперативность прохождения информации при возникновении чрезвычайной ситуации жизненно необходима, поскольку позволяет составить карту отключений в режиме реального времени и оперативно направить бригады к повреждённым участкам".

Как было отмечено, все участники учений отработали свои задачи и в очередной раз доказали готовность к работе в любых ситуациях и погодных условиях.