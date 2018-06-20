Ленинградская АЭС-2: энергоблок №1 выработал свой первый миллиард кВт.ч электроэнергии

Первый инновационный энергоблок Ленинградской АЭС-2, находящийся на заключительном этапе опытно-промышленной эксплуатации, выдал в единую энергосистему Северо-Запада России 1 млрд кВт-ч электроэнергии. 9 марта 2018 года генератор энергоблока №1 был синхронизован с сетью и начал выработку первой электрической энергии. Сегодня мощность энергоблока составляет 1150 МВт.

"Миллиард киловатт-часов электроэнергии - это первый значимый производственный показатель, который достигнут новым энергоблоком за 100 суток работы на различных уровнях мощности, - отметил главный инженер Ленинградской АЭC-2 Александр Беляев. – Наряду с этим в рамках этапа "опытно-промышленная эксплуатация" на блоке выполнен целый ряд комплексных испытаний и проверок, подтвердивших его надежную, безопасную и эффективная работу в различных режимах эксплуатации на 40%, 50%, 75% и 90% мощности. 12 июня реакторная установка энергоблока ВВЭР-1200 была успешно выведена на номинальный уровень мощности, и это позволило нам включить в сеть третью проектную линию выдачи мощности - Пулковскую. Таким образом, новые мощности станции уже сейчас обеспечивают высокий уровень энергобезопасности страны и позволяют продолжить реализацию целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов, требующих значительного энергопотребления. После ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд руб. в год".

По сравнению с традиционными энергоблоками с реактором типа ВВЭР-1000 проект, по которому построен первый блок поколения "3+" Ленинградской АЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом данный энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

В настоящее время специалисты выполняют программу освоения энергоблока на 100% мощности, включая испытания в различных режимах эксплуатации. В общей сложности на данном этапе будет проведено 73 контрольных измерения, тринадцать из которых уже выполнены и 17 находятся в работе. Планируется, что проверка энергоблока на номинальном уровне мощности будет завершена в августе месяце. После чего стартуют 15-суточные сдаточные испытания, по результатам которых новый, самый мощный энергоблок Ленинградской АЭС будет принят в промышленную эксплуатацию. Это важное для региона и страны событие должно произойти до конца текущего года.