Молодые специалисты ЗЭТО примут участие в работе молодежного форума "Инженеры будущего"

VII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2018" пройдет с 10 по 21 июля 2018 года в Ульяновской области на берегу реки Волги. Он обещает стать ярким и интересным событием для всех участников – молодых специалистов-инженеров, ученых, аспирантов и студентов.

На сегодняшний день свое участие в Международном молодежном форуме подтвердили делегаты и гости из более 20 государств. География участников охватывает страны ближнего и дальнего зарубежья - Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Польша, Сербия, Болгария, Германия, Италия, Египет, Индия, Мексика, Колумбия, Гватемала и Эквадор. О растущей популярности Форума говорит тот факт, что круг стран-участников расширяется с каждым годом – в этом году его впервые посетят представители Южной Кореи, Боливии и Ботсваны.

Со стороны России ежегодно в мероприятии принимают участие представители порядка 400 промышленных компаний и 85 ВУЗов из 60 регионов РФ.

Не осталась в стороне и Псковская область. По инициативе депутата Госдумы Александра Козловского, который возглавляет региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей, а также курирует региональное отделение Союза машиностроителей, на представительный форум отправятся молодые специалисты великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО "ЗЭТО".

Форум "Инженеры будущего направлен на популяризацию инженерной профессии, повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, вовлечение их в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, ГК "Ростех", Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи Росмолодежь, Лига содействия оборонным предприятиям.