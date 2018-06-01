Успейте забронировать стенд и продемонстрировать свои технологии на Московском областном форуме "Эффективный регион". Участники форума более 200 человек участников, членов ассоциаций: Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области и Ассоциация "Мособлтеплоэнерго", совместно с ГКУ МО "Центр тарифно-экспертного обеспечения".

Необходимость организации региональной дискуссионной площадки для обсуждения текущих вопросов в сфере тарифного регулирования, внедрения энергоэффективных технологий и обмена опытом с целью повышения "цифровизации" региона назрела давно. Внедрение этих технологий вынужденная инициатива, которая полностью меняет правила рынка.

К участию приглашены представители: ФАС России, Минстрой России, Минэкономразвития России, Ассоциации "ЖКХ и городская среда", Правительства МО.

Московский областной форум "Эффективный регион" посвящён обсуждению текущих вопросов отрасли в сфере тарифного регулирования и поиску оптимальных решений по снижению издержек и повышению эффективности предприятий за счёт внедрения информационных технологий на предприятия и в бюджетную сферу.

Во время проведения мероприятия будет организована выставочная экспозиция с производителями современного оборудования и разработчиками программного обеспечения.

Также планируются экскурсии в ресурсоснабжающие организации: МУП "Теплосеть" городского округа Домодедово и МУП "Домодедовский водоканал" для демонстрации внедрённых решений систем мониторинга и диспетчеризации.

Место проведения: АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ, Московская область, г.о. Домодедово, д. Судаково, д. 92

Подробную информацию вы можете найти на сайте: www.mosregforum.ru

Приглашаем компании, производителей оборудования для сферы тепло-водоснабжения, водоотведения. Производителей электротехнической продукции для предприятии в сфере ЖКХ.

Для регистрации просим Вас направить заявку в адрес оргкомитета: mspp@mspp-center.ru

Либо заполнить форму на сайте:

http://mspp-center.ru/index.php/ru/effektivnyj-region