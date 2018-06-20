На соревнованиях профессионального мастерства "Кировэнерго" лучшими признаны энергетики Афанасьевского РЭС

На учебно-тренировочном полигоне филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в поселке Нижнеивкино состоялись традиционные для кировских энергетиков соревнования профессионального мастерства среди команд оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей.

Соревнования профмастерства бригад оперативно-ремонтного персонала проводятся в "Кировэнерго" с 2003 года. Участие принимают лучшие команды – представители всех пяти производственных отделений (ПО) филиала. В 2018-м для соревнований были отобраны команды из Нолинского РЭС (представляли производственное отделение "Южные электрические сети"), Афанасьевского РЭС (Северные электросети), Котельничского РЭС (Западные электросети), Кикнурского РЭС (Яранские электросети) и Вятско-Полянского РЭС (Вятско-Полянские электросети).

В течение двух дней команды проверяли свои силы и опыт на пяти этапах. Это и проверка теоретических знаний, которая проводится в виде компьютерного тестирования, и освобождение "пострадавшего" от действия электрического тока, и оказание первой медицинской помощи с использованием реанимационного робота-тренажера "Гоша". Часть этапов носила чисто практический характер. На них участники должны были продемонстрировать навыки ежедневной работы по ремонту и обслуживанию электрических сетей. Например, произвести замену дефектного проходного изолятора 10 киловольт на трансформаторном пункте 10/0,4 кВ или сделать замер сопротивления петли "фаза - ноль" в сети 0,4 кВ.

"В данных соревнованиях традиционно принимают участие лучшие бригады по ремонту распредсетей. Встречаясь на соревнованиях, сотрудники перенимают положительный опыт, учатся друг у друга чему-то новому. Кроме того, дух соперничества, желание стать первыми мотивирует персонал совершенствовать свои навыки и искать нестандартные решения рабочих задач. Поэтому участие в подобных соревнованиях оборачивается пользой и для самих участников, и, в конечном итоге, для наших потребителей, которым обеспечивается более качественное и надежное электроснабжение", - рассказал первый заместитель директора – главный инженер "Кировэнерго" Андрей Пушкарев.

По итогам соревнований профессионального мастерства оперативно-ремонтного персонала сетей 0,4-10 кВ лучшими признаны представители производственного отделения "Северные электрические сети" филиала "Кировэнерго". Они набрали максимальное количество баллов на пройденных этапах. На втором месте – ПО "Южные электрические сети". На третьем – ПО "Западные электрические сети".

Помимо командного зачета, в ходе мероприятия были определены победители в индивидуальных номинациях. Лучшим мастером признан Дмитрий Варанкин, лучшим производителем работ - Александр Тебеньков, лучшим членом бригады - Тимур Красноперов, лучшим диспетчером - Антон Нопин. Все победители представляют Афанасьевский РЭС производственного отделения "Северные электрические сети".