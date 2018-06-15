ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Саратове

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить наш стенд на 22-й специализированной выставки "Нефть. Газ. Хим. 2018", которая пройдёт с 26 по 28 июня 2018 года в выставочном комплексе ЛДС "Кристалл" по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 63А.

Мы будем рады представить Вам информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".

Надеемся увидеть на выставке Ваших специалистов в числе наших гостей!

За дополнительной информацией - обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.