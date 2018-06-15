ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Саратове

Тотальный Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 2018, 15:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить наш стенд на 22-й специализированной выставки "Нефть. Газ. Хим. 2018", которая пройдёт с 26 по 28 июня 2018 года в выставочном комплексе ЛДС "Кристалл" по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 63А.
Мы будем рады представить Вам информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".
Надеемся увидеть на выставке Ваших специалистов в числе наших гостей!
За дополнительной информацией - обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.