По Крымскому мосту проехали более 500 тысяч автомобилей с момента открытия движения

С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 508 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тысячи рейсовых и заказных автобусов.

За 35 суток (16 мая-19 июня) интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тысячи автомобилей, в сторону Тамани – более 233 тысяч.

На данный момент зафиксирован только один день, когда трафик в сторону Краснодарского края превысил крымский поток: 12 июня (последний из трех выходных) в направлении Тамани проехали более 12,7 тысячи транспортных средств, в Керчь – около 10 тысяч. В то же время двумя днями ранее, 10 июня, ЦУП Крымского моста зафиксировал превалирование крымского потока над краснодарским в 1,5 раза: тогда в Крым по мосту въехали больше 15 тысяч автомобилей, а выехали – чуть больше 10 тысяч.

Интенсивность движения автобусов распределяется более равномерно. В первой половине июня Крымский мост пересекали примерно по 140 автобусов ежесуточно (70 в Крым и столько же в Тамань). А с 15 июня автобусное сообщение стало интенсивнее, превысив 200 рейсов в сутки в обе стороны.

Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.