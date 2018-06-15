"Пока не будет порядка – не будет и результата", - межведомственная комиссия рассмотрела ситуацию на ряде предприятий тепло- и водоснабжения Мурманской области

15 июня в Правительстве Мурманской области состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы под председательством Евгения Никоры. Гарантирующий поставщик представил доклад о состоянии расчетов двух рассматриваемых на заседании предприятий – МУП "УЖКХ" Кольского района и МУП "Сети Никеля".

В связи со значительным размером просроченной задолженности за электроэнергию МУП "УЖКХ" Кольского района грозит введение ограничения режима потребления энергоресурса.

"Пока не будет порядка – не будет и результата, - подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. – Причем, порядок - это зона ответственности всех участников процесса: граждан, на которых лежат обязательства по своевременной оплате коммунальных благ, управляющих компаний, которые должны осуществлять управление жилфондом со всей отдачей и в полном соответствии с законодательством, предприятий тепло- и водоснабжения, которым необходимо вести активную претензионно-исковую работу и грамотно выстраивать финансово-хозяйственную деятельность, администрации района, ответственной за контроль над ситуацией в целом и принятие взвешенных управленческих решений".

Предприятию МУП "УЖКХ" рекомендовано усилить контроль за безучетным тепло- и водопотреблением с целью снижения потерь, а также провести работу с исполнителями коммунальных услуг. По результатам проверки, которую планируется провести совместно с Государственной жилищной инспекцией Мурманской области, некоторым недобросовестным управляющим компаниям может грозить лишение лицензии.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы о дополнительном финансировании предприятия из бюджета района, а также перспективы более точного тарифного планирования для получения целевых субсидий.

"Субсидирование является важным механизмом стабилизации расчетов на энергорынке в настоящее время, однако предприятия тепло- и водоснабжения должны также обеспечивать внесение платежей из оборотных средств", - заострил внимание директор филиала "КолАтомЭнергоСбыт" Алексей Горчаков.

Серьезность вопроса стабилизации финансового состояния МУП "УЖКХ" подчеркивает тот факт, что деятельность предприятия и показатели его работы будут дополнительно рассмотрены на комиссии по подготовке к зимнему периоду 2018-2019 гг. Это позволит оценить, насколько результативны оказались предпринимаемые в настоящее время меры.

На совещании также была рассмотрена ситуация с расчетами за электроэнергию МУП "Сети Никеля". В ходе совещания принято решение о привлечении дополнительных средств для работы предприятия и усилении работы по судебному взысканию долгов населения. Дополнительно стороны обсудили вопрос об осуществлении гарантирующим поставщиком АО "АтомЭнергоСбыт" расчетов и выпуска квитанций для жилфонда, обслуживаемого МУП "Сети Никеля". Это позволит наладить более тесное и продуктивное взаимодействие между энергокомпаниями и предусмотреть такой порядок расчетов, который будет обеспечивать постепенное снижение накопленной задолженности.