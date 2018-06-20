Решения Совета директоров от 15.06.2018 "МРСК Урала"

15 июня 2018 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов, в том числе связанных с организацией работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

В соответствии с повесткой Председателем Совета директоров ОАО "МРСК Урала" был избран Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Гончаров Юрий Владимирович.

Корпоративным секретарем ОАО "МРСК Урала" был избран начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Урала" Сергей Анатольевич Гусак.

Также членам Совета директоров ОАО "МРСК Урала" было поручено представить Председателю Совета директоров Общества в недельный срок предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по аудиту и в двухнедельный срок предложения по кандидатам для избрания в составы остальных Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах, а также требований Правил листинга ПАО Московская Биржа для акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, второго уровня.

Юрий Владимирович Гончаров родился 02 апреля 1977 г. в г. Москве. В 2000 году окончил Московский государственный горный университет по специальности "Менеджмент", в 2014 году - Московский институт экономики, политики и права по специальности "Юриспруденция". Опыт работы Юрия Владимировича Гончарова в электросетевом комплексе составляет более 11 лет.