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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники "Удмуртэнерго" повышают электробезопасность детских учреждений

Сотрудники Удмуртэнерго повышают электробезопасность детских учреждений

20 июня 2018, 16:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" реализует программу выноса воздушных линий электропередачи с территории детских учреждений Удмуртской Республики. В течение 2018 года энергетики перенесут за пределы территорий школ и детских садов 14 воздушных линий электропередачи в Завьяловском, Алнашском, Можгинском районах Удмуртии общей протяженностью 3,7 километра.

Среди учреждений, территории которых станут безопаснее - школы и детские сады в д. Большая Уча, д. Русский Пычас, д. Юмьяшур, д. Удмуртский Таймобаш, д. Бабино, д. Большая Венья, д. Непременная Лудзя, д. Средний Постол, с. Алнаши, с. Завьялово, с. Гольяны, с Вараксино. Максимальный объем работ по переносу линий планируется выполнить летом, когда дети продолжительное время будут находиться на каникулах.

Программа выноса энергообъектов с территории детских учреждений реализуется "Удмуртэнерго" в рамках кампании по предотвращению случаев детского электротравматизма. Работы проводятся на территории школ, детских садов, детских домов, школ-интернатов, детских оздоровительных лагерей, спортивных комплексов, домов детского творчества и игровых площадок. В комплекс мероприятий входят работы по переносу энергообъектов за пределы этих детских учреждений, замена участков ВЛ на кабельные линии с прокладкой в земле или замена неизолированного провода на более безопасный самонесущий изолированный провод - СИП.

Напомним, деятельность по профилактике электротравматизма осуществляется в Удмуртэнерго постоянно. Энергетики обеспечивают техническую безопасность энергообъектов: проверяют исправность замков, целостность ограждений, наличие предупреждающих знаков. Параллельно проводится масштабная информационная кампания, направленная, в частности, на повышение заинтересованности детей и подростков в изучении и соблюдении правил электробезопасности. Ведется разъяснительная работа в СМИ, распространяется наглядная агитация: информационные знаки, плакаты и листовки, брошюры и наклейки.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"
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